Американское издание The National Interest сообщает о резкой реакции западных стран на недавнее высказывание президента России Владимира Путина. По мнению авторов журнала, метафора российского лидера была воспринята как унижение европейских партнеров Украины.

«Путин в очередной раз поиздевался над европейскими союзниками Украины», — констатирует статья.

В материале подчеркивается, что подобная риторика, адресованная странам, оказывающим Киеву военную поддержку, наносит ущерб и без того напряженному диалогу.

17 декабря в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны президент России высказался о риторике западных стран. По его оценке, там намеренно культивируются настроения, призванные убедить общественность в неизбежности конфликта с Российской Федерацией. В этом контексте Путин охарактеризовал отдельных европейских политиков как «подсвинков».

Позднее, отвечая на вопрос в ходе ежегодной прямой линии, российский лидер дал пояснение своей формулировке. Он отметил, что данное выражение не было адресовано конкретным лицам или руководству ЕС в целом, а относилось к определённой группе. Президент подчеркнул, что в его принципах — избегать высказываний, носящих личный характер.

Ранее сообщалось о том, что выступление Путина на прямой линии шокировало западные СМИ.