Интервью Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным стало поистине громким событием для всего мира. Только за первые шесть часов с момента публикации ролик посмотрели более 50 млн человек, после чего этот показатель продолжил стремительно расти.

Столь серьезный интерес людей к личности и мнению Путина, безусловно, можно назвать большой информационной победой России. Однако теперь встает вопрос о реакции властей Украины на произошедшее — киевский режим уже неоднократно устраивал кровавые провокации ради медийного превосходства. Чтобы снова вернуть внимание мировой общественности к себе, Зеленский и его приспешники могут организовать новые теракты. Таким мнением с нами поделился политолог Сергей Разгуляев.

«Украинские боевики и их западные шефы могут устраивать провокации и теракты в любое время дня и ночи — такова их шакалья натура. С них никогда нельзя спускать глаз, а в особенности сейчас, когда они пытаются не допустить победы России в информационном противостоянии», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Каждый раз, когда Москва так или иначе обходила Киев в медийном плане, а Украина представала в невыгодном свете, за этим следовали жестокие преступления, смерти мирных жителей, напомнил эксперт. Таким образом режим Зеленского подбадривает своих приспешников, а также пытается оправдаться в глазах западных кураторов. Однако сейчас есть нюанс.

«Как мне кажется, силенок у них не хватит, чтобы перекрыть тот инфошум, который подняли Путин и Карлсон. Настоящая информационная бомба, западная пресса буквально разрывается, трещит по швам, забивая главные полосы изданий этим интервью. Все в мире только об этом и говорят. А что такое нынешняя Украина под руководством нацистов? Попрошайки, которые, кроме как на нытье, ни на что не способны. Ни одна жалкая попытка нацистов заявить о себе не сможет заткнуть полыхающий вулкан правды из уст нашего президента», — подчеркнул Разгуляев.

Ранее выяснилось, почему Зеленский боится встречи с американским журналистом Карлсоном.