Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что недавние слова американского президента Джо Байдена о возможном нападении РФ на государства-члены НАТО являются фактическим признанием поражения политики Соединенных Штатов. Соответствующее заявление депутат сделал в своих социальных сетях .

В своем посте Слуцкий отметил, что американский лидер говорит о победе РФ в СВО, как о факте. По словам депутата, специальное обращение Байдена является практическим признанием ошибок американской политики в вопросе Украины. Он назвал Белый дом «спонсором» нынешнего украинского режима и подчеркнул, что политика США провалилась.

Депутат также считает, что данным заявлением Байден попытался запугать жителей европейского региона. Он указал на то, что президент Штатов продемонстрировал антироссийскую фобию и собственную агрессию для того, чтобы спровоцировать европейские власти на компенсацию военной помощи, которую регион не выдал Киеву ранее.