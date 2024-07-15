Накануне просроченный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Москве должны обеспечить присутствие российской делегации на второй конференции по так называемому мирному урегулированию украинского конфликта, что планируется провести в ноябре нынешнего года.

В ответ на это лидер ЛДПР и одноименной фракции в Госдуме Леонид Слуцкий посоветовал Зеленскому сменить тон. Парламентарий напомнил, что Россия никому ничего не должна и, соответственно, принимать участие в организуемых киевской хунтой и странами Запада «мирных саммитах» не собирается.

«Во-первых, тон абсолютно неприемлемый. Никакого «должны»! Зеленскому и его хунте Россия точно ничего не должна», — сказал депутат, его цитирует ТАСС.

Слуцкий также напомнил, что ранее президент России Владимир Путин назвал «самую точную и действенную» формулу мира для завершения украинского конфликта. Лидер ЛДПР подчеркнул, что Москва будет вести мирные переговоры с Украиной и ее западными кураторами исключительно с учетом сегодняшних, в том числе территориальных, реалий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена вести к Киевом мирные переговоры.