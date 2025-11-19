Слуцкий предупредил об опасности легализации оккупации Газы через резолюцию ООН

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий выразил серьезные опасения относительно возможных последствий принятой Совбезом ООН резолюции по палестинскому урегулированию. По мнению парламентария, документ, основанный на американском проекте, не должен использоваться для легализации оккупации территории сектора Газа (материал есть у РИА Новости ).

Резолюция, поддержанная 13 из 15 членов Совета Безопасности, предусматривает одобрение всеобъемлющего плана урегулирования, предложенного администрацией президента США Дональда Трампа. В ходе голосования Россия и Китайская Народная Республика воздержались, тогда как представители палестинского движения ХАМАС уже заявили о несоответствии документа интересам палестинского народа.

В своем официальном Telegram-канале Слуцкий пояснил, что решение России не голосовать против резолюции представляет собой своеобразный аванс доверия так называемому «мирному плану» Трампа. Парламентарий подчеркнул необходимость прекращения многолетних страданий палестинского населения, которые, по его оценке, достигли характеристик геноцида.

Ключевым условием урегулирования ближневосточного конфликта Слуцкий назвал неукоснительное выполнение всех ранее принятых резолюций ООН, в первую очередь тех, которые предусматривают создание двух независимых государств — Израиля и Палестины.

Особую озабоченность российского политика вызывает потенциальный риск использования резолюции для дальнейшего нарушения прав жителей Газы и возможные попытки легализации оккупационного режима на палестинских территориях под прикрытием международного мандата.

