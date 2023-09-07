Слуцкий отметил, что ни кассетные боеприпасы, ни снаряды, содержащие обедненный уран, не помогут повлиять на ход СВО и повернуть ситуацию в сторону украинских ВС. По словам депутата, поставки новых снарядов для ВСУ только демонстрируют, что Соединенные Штаты готовы пойти на радиоактивное заражение украинской территории ради того, «чтобы сохранять антироссийский плацдарм при хунте Зеленского».

Депутат также выразил уверенность в том, что и снаряды с ураном не помогут украинским боевикам. Он подчеркнул, что прошлые пакеты военной помощи для Киева, в большинстве своем, отправились «на лом».