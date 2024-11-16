Слуцкий: звонок Шольца Путину — сигнал осознания обреченности целей Запада

Решение канцлера ФРГ Олафа Шольца провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным говорит о том, что западные страны начинают осознавать невозможность нанесения РФ стратегического поражения.

Об этом в своем телеграм-канале написал глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Это были первые за последние два года телефонные переговоры лидеров Германии и России.

Слуцкий отметил, что Запад уже не может не учитывать позицию РФ по украинскому конфликту.

Ранее сообщалось о том, что в ФРГ опасаются превращения Украины в очаг новых конфликтов в Европе.