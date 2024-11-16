Слуцкий: звонок Шольца Путину — сигнал осознания обреченности целей Запада
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Решение канцлера ФРГ Олафа Шольца провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным говорит о том, что западные страны начинают осознавать невозможность нанесения РФ стратегического поражения.
Об этом в своем телеграм-канале написал глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Это были первые за последние два года телефонные переговоры лидеров Германии и России.
Слуцкий отметил, что Запад уже не может не учитывать позицию РФ по украинскому конфликту.
Ранее сообщалось о том, что в ФРГ опасаются превращения Украины в очаг новых конфликтов в Европе.