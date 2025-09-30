Смех в Белом доме из-за чиха: раскрыты детали неожиданной шутки Трампа о коронавирусе
Трамп пошутил про коронавирус, услышав, как чихнул глава Минздрава
Во время выступления американского лидера Дональда Трампа в Белом доме во вторник произошел забавный эпизод. Глава минздрава США Роберт Кеннеди-младший, присутствовавший на мероприятии, чихнул.
Президент США Дональд Трамп тут же отреагировал на это.
«Будь здоров, Бобби!», – мгновенно отреагировал Трамп. «Надеюсь, я не подцепил ковид», – продолжил он.
Эта спонтанная шутка вызвала смех у собравшихся в Овальном кабинете.
