Смех в Белом доме из-за чиха: раскрыты детали неожиданной шутки Трампа о коронавирусе

Во время выступления американского лидера Дональда Трампа в Белом доме во вторник произошел забавный эпизод. Глава минздрава США Роберт Кеннеди-младший, присутствовавший на мероприятии, чихнул.

Президент США Дональд Трамп тут же отреагировал на это.

«Будь здоров, Бобби!», – мгновенно отреагировал Трамп. «Надеюсь, я не подцепил ковид», – продолжил он.

Эта спонтанная шутка вызвала смех у собравшихся в Овальном кабинете.

Ранее сообщалось о том, что сын Трампа встретился с дамой в отцовском здании.