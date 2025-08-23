Смена власти = новая война? Шокирующий прогноз от экс-премьера Украины Азарова

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказал мнение, что любой план урегулирования украинского кризиса, не предполагающий официального юридического признания Киевом потери Донбасса, содержит в себе риски возобновления конфликта в перспективе. Соответствующее заявление он разместил в своем Telegram-канале.

Азаров подверг критике популярную, по его словам, позицию «де-факто признаю, но де-юре не признаю». Он указал на то, что такая формула является потенциальным источником нестабильности и будущих столкновений. Политик пояснил, что со сменой власти в Украине новое руководство может отказаться от всех предыдущих договоренностей.

«Придет новое правительство и заявит: “Во-первых, Зеленский был нелегитимен при подписании соглашений, а во-вторых, какие могут быть де-факто уступки? Мы не признаем это ни фактически, ни юридически”. И конфликт разгорится с новой силой», — отметил экс-премьер.

По его убеждению, за прошедшие годы сложилась реальность, в которой независимость Донбасса от Украины является свершившимся фактом, и это необходимо признать на уровне международного права для обеспечения долговременного мира.

