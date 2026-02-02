«Смертельная стужа». В Польше от морозов погибли уже 54 человека

С начала зимы в Польше от сильных морозов погибли уже более пятидесяти человек. Как сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации страны Веслав Щепаньский, на данный момент подтверждена гибель 54 граждан.

Чиновник подчеркнул, что пик экстремально низких температур еще не пройден. По его информации, как минимум 36 человек получили серьезные повреждения здоровья вследствие переохлаждения. Основную группу риска составляют бездомные и лица, проживающие в неприспособленных для зимы или заброшенных строениях. Замминистра призвал таких людей в срочном порядке обращаться за помощью и перемещаться в обогреваемые помещения, передает РИА Новости.

Щепаньский также предупредил, что ожидающая поляков ночь станет самой суровой в этом году. В северо-западных регионах страны прогнозируется рекордное похолодание до -29°C, что создает дополнительную угрозу для жизни и требует предельной осторожности от населения.

