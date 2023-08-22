СМИ: Алжир не пропустил французские военные самолеты в Нигер

Алжир не дал разрешение военным самолетом Франции пролететь в своем воздушном пространстве в Нигер, сообщила во вторник, 22 августа, алжирская газета «Аль-Хабр».

Отмечается, что французские самолеты планировали начать военную интервенцию в соседнее государство. Также в издании уточнили, что информация поступила от властей Алжира.

К ним с соответствующим разрешением обратились власти Франции с целью отреагировать на решение участников Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которые пообещали вторгнуться на территорию Нигера после невыполнений мятежниками указаний по восстановлению в должности президента Мохамеда Базума.

Кроме того, уточняет «Аль-Хабр», с соответствующим разрешением Франция обратилась к Марокко, которое разрешило использовать свое воздушное пространство.

26 июля в Нигера произошел военный переворот, в результате которого был свергнут Базум. Мятежники, которыми оказались бойцы Национальной гвардии, заблокировали лидера в президентском дворце и отказывались выпускать.

По данным СМИ, военный переворот произошел на фоне намерений Базума отправить в отставку командующего нацгвардией Омара Тчиани.

На ситуацию в Нигере отреагировали страны Запада, в том числе Франция и США. Также о мятеже высказались в ЭКОВАС, пообещав военную интервенцию в Нигер в случае, если Базума не восстановят в должности.