СМИ: американские базы в Ираке и Сирии подверглись атакам после визита Блинкена

Базы США в Ираке и Сирии были атакованы беспилотниками после визита государственного секретаря Энтони Блинкена, сообщило агентство Shafaq News со ссылкой на источник.

Отмечается, что базы «Айн аль-Асад» в западной части Ирака и «Эт-Танф» на сирийско-иракско-иорданской границе атаковали иракские шиитские группировки.

Блинкен посетил Ирак с необъявленным визитом 5 ноября. Там он провел переговоры с премьер-министром страны Мохаммедом аль-Судани.

«Два беспилотника атаковали военную базу «Айн аль-Асад» в провинции Анбар прошлой ночью и сегодня на рассвете. Оба беспилотника были сбиты вооруженными силами», – говорится в материале издания.

Все БПЛА, в том числе целившийся на «Эт-Танф», были сбиты.

Во время разговора с Мохаммедом аль-Судани госсекретарь США потребовал от Ирака обеспечить защиту американским военным базам, расположенным на территории государства. После встречи с представителем Белого дома, отмечает изданиt, иранский премьер отправился в Иран.

После обострения конфликта на Ближнем Востоке между Палестиной и Израилем, американские базы в некоторых арабских государствах подвергаются ударам. 25 октября Центральное командование вооруженных сил США сообщило о серии атак на 24 военные базы в Сирии и Ираке.

30 октября база США, которая находится в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, была атакована ракетами.

Ранее мы сообщали, что лидер шиитского движения «Хезболлах» Хасан Нусралла сообщил, что именно США виновны в обострении палестино-израильского конфликта.