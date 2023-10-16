СМИ: Американские военные отобрали солдат к возможному развертыванию в Израиле

Вооруженные силы США отобрали порядка 2000 тысяч военнослужащих для возможного развертывания на Ближнем Востоке в поддержку Израиля, сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.

По данным издания, в случае отправки американских военнослужащих в регион, их основными задачами станут консультирование и оказание медицинской помощи. Отмечается, что участвовать в боевых действиях солдаты не будут.

Комментируя обострение палестино-израильского конфликта, президент США Джо Байден заявил, что Израиль «должен ответить» на атаку со стороны палестинского исламистского радикального движения ХАМАС и полностью уничтожить его. Боевики группировки базируется в палестинском анклаве – секторе Газа, откуда они наносят удары по Израилю.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США начали отправлять Израилю большую часть военной помощи.

11 октября стало известно, что крупнейший авианосец ВМС США «Джеральд Форд» прибыл в восточную часть Средиземного моря. Ранее его в рамках помощи Израилю направил туда Пентагон.