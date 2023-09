СМИ: американский медиамагнат Мердок уходит с поста главы правления Fox и News

Отмечается, что официальное решение Мердока будет объявлено в ноябре. Председателем компаний станет его сын Лахлан Мердок, который также продолжит работать на посту генерального директора Fox. Сам 92-летний бизнесмен станет почетным председателем корпораций.

Мердок основал медиахолдинг News Corporation в 1979 году. В компанию входят газеты The Wall Street Journal, The Times, The Sun и The New York Post. Миллиардер также является владельцем телеканала Fox News и телекомпанией 20th Century Fox, а также несколькими спутниковыми операторами и информационном агентством Dow Jones.

В рейтинге самых богатых людей Forbes Мердок занимает 76-е место. Его состояние оценивается в 17,6 млрд долларов.

В марте СМИ сообщили, что Мердок в пятый раз собрался жениться. Его избранницей должна была стать 66-летняя вдова известного американского кантри-певца и телеведущего Честера Смита Энн Лесли Смит.

У Мердока шесть детей – Джеймс, Элизабет, Грейс, Лаклан, Хлоя и Пруденс. В 1996 году его признали человеком года по версии издания Financial Times.