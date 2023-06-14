СМИ: антироссийская политика НАТО в Африке потерпела крах

Блок НАТО пытался надавить на африканские страны, чтобы они выступили против России, но эта попытка потерпела крах, пишет южноафриканский портал Independent Online.

В целом, африканские страны заняли нейтральную позицию относительно конфликта на Украине, а многие государства континента предпочли развивать с Россией экономические отношения.

Как отмечается в публикации, роль Африки в современном мире меняется. Бывшие колониальные страны больше не хотят мириться с навязываемыми им позициями. Как пример независимой политики портал приводит миротворческие инициативы Африканского союза.

17 июня Владимир Путин примет делегацию из семи африканских стран, которая изложит свои предложения по мирному урегулированию на Украине. До этого делегация побывает в Киеве.