СМИ: атаку на избирательный штаб в Запорожской области организовала СБУ

За атакой беспилотников на избирательный штаб в Запорожской области стоит Служба безопасности Украины (СБУ), сообщило в субботу, 9 августа, украинское издание УНН. СМИ ссылается на источники в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили об атаке на избирательный штаб в селе Скельки Васильевского района Запорожской области. По данным прессы, ВСУ атаковали здание двумя дронами-камикадзе. Отмечалось, что в результате возник пожар.

В России с 8 сентября стартовали выборы. Голосование в том числе проходит в новых регионах страны – Херсонской, Запорожской областях, ДНР и ЛНР. Единый день голосования – 10 сентября. Выборы включают в себя довыборы депутатов в Госдуму РФ, выборы глав 26 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 16 субъектах РФ.

По данным УНН, в штабе в селе Скельки хранились избирательные бюллетени и документы.

Ранее СБУ подтвердила свою причастность к атакам на Крымский мост 8 октября 2022 года. Также Национальный антитеррористический комитет России заявил о причастности СБУ к атакам на мост в июле 2023 года. СМИ отмечали, что соответствующие кадры с атаками на объект с помощью надводных беспилотников украинское ведомство передало журналистам CNN.

Запорожская и Херсонская области, а также ДНР и ЛНР, стали частью России в результате референдума, проведенного на этих территориях в сентября 2022 года. 5 октября Путин подписал указ о принятии новых регионов в состав России.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Путин, объявляя о ее начале, к одним из главных целей отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства. Тогда же российский лидер предостерег другие страны от вмешательства в конфликт, заявив, что от России последует незамедлительный ответ.