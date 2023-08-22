СМИ: Байден использовал псевдонимы для сокрытия коррупционных схем

Джо Байден в бытность вице-президентом США прибегал в переписке к псевдонимам, чтобы скрыть свое участие в коррупционных схемах сына Хантера, пишет Federalist.

Так, в 2016 году в переписке с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко Байден использовал псевдоним Роберт Питерс. Причем единственным адресатом копии переписки был Хантер Байден.

Зачем Байдену было использовать псевдоним для переписки с родным сыном, задается вопросом издание. И если бизнес-схемы Байдена-младшего были жестко отделены от деятельности его отца на должности вице-президента, почему тот делился перепиской с сыном?

По мнению Federalist, семейство Байденов коррумпировано, и даже не пыталось надежно замаскировать свои схемы. Как считает издание, в 2016 году демократы были уверены в победе на президентских выборах Хиллари Клинтон, поэтому и не опасались будущих расследований.