СМИ: Белый дом уже «списал» Нетаньяху

В Вашингтоне считают, что политические дни Биньямина Нетаньяху сочтены, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации.

Президент Джо Байден дошел до того, что предложил израильскому премьер-министру подумать об уроках, которыми он мог бы поделиться со своим возможным преемником, сообщили собеседники издания.

В Белом доме ожидают, что Нетаньяху продержится несколько месяцев или, по крайней мере, до окончания начального этапа военной кампании Израиля в секторе Газа.

Администрация США не зациклена на размышлениях о шаткой позиции Нетаньяху, считая его скорую отставку решеным делом. Белый дом принимает это как данность и привлекает к консультациям других израильских политиков, некоторые из которых состоят в правительстве Нетаньяху, а некоторые на данный момент не находятся у власти.