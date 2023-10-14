СМИ: Блинкен заявил о возможном вторжении Азербайджана в Армению

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Азербайджан в ближайшее время может вторгнуться в Армению. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, о возможном конфликте Блинкен сообщил группе американских законодателей 3 октября. Отмечается, что конгрессмены «давили» на Блинкена из-за возможных мер в отношении Азербайджана.

«Госсекретарь Энтони Блинкен предупредил небольшую группу законодателей на прошлой неделе о том, что его ведомство отслеживает вероятность скорого вторжения Азербайджана в Армению», – следует из сообщения газеты.

Как отмечает Politico, в случае подобной эскалации, США могут пересмотреть свой долгосрочный подход о предоставлении военной помощи Баку.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана объявило о начале военной операции в Нагорном Карабахе, цель которой – вытеснение всех армянских военных и органов власти непризнанной республики. В Армении действия «соседей» назвали агрессией. В этот же день в Карабахе звучали выстрелы.

20 сентября при посредничестве российских миротворцев удалось договориться о прекращении огня. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что руководители Азербайджана в лице Ильхама Алиева и Армении в лице Никола Пашинян знают, что Россия готова стать посредником в вопросе урегулирования конфликта.

На данный момент Карабах де-факто принадлежит Азербайджану. О том, что Ереван готов признать эту территорию азербайджанской, премьер-министр Армении заявлял еще в мае 2020 года.

В Армению из Нагорного Карабаха уехало более 100 тысяч жителей. Азербайджан заявил, что гражданам не стоит уезжать из региона, поскольку Баку гарантирует им безопасность, свободу вероисповедания и сохранение культуры.