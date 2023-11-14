Отмечается, что к таким «отчаянным мерам» люди прибегают из-за растущих тарифов на коммунальные услуги.

«Около двух миллионов британских семей вынуждены отключать холодильник или морозильную камеру, чтобы сэкономить деньги», – говорится в материале агентства.

Кроме того, пишет издание, почти миллион семей из Великобритании впервые решили отключать бытовые приборы в мае 2023 года. Как отмечает газета, это связано с кризисом стоимости жизни, который бьет по людям с низким доходом.

С начала специальной военной операции РФ на Украине в феврале 2024 года западные страны начали беспрецедентное санкционное давление на Россию. Как отмечал президент России Владимир Путин, такие ограничения не повлияют на страну, но сделают хуже тем, кто вводил такие санкции.

С 2022 года в Европе регулярно проходят забастовки профсоюзов, которые требуют повышения заработной платы и социальных выплат в связи с повышением тарифов и в целом снижением уровня жизни.