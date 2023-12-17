Газета ссылается на вице-маршала авиации Великобритании в отставке Шона Белла. Он отмечает, что Киеву не удалось добиться успехов на поле боя. Также, отмечает бывший военнослужащий, у Украины сейчас много проблем.

«Киев получает помощь и оружие от своих европейских союзников, но этот поток замедлился до минимума, а помощь от США задерживается из-за блокирования законопроекта в конгрессе. Все эти ссоры играют на руку Владимиру Путину», – сказал Белл.

Он отметил, что ставка российского президента на то, что Запад устал от конфликта, сыграла. Киев, по его мнению, остается в уязвимом положении из-за отсутствия нужного количества западного оружия и споров по поводу дальнейшей помощи. По мнению Белла, ситуацию на Украине могут ухудшить предстоящие выборы в США в 2024 году.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к одним из главных целей отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ.

Ранее мы писали, что Зеленский оказался втянут в разногласия между политическими элитами в США во время своего визита в Вашингтон на этой неделе.