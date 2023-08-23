СМИ: Буркина-Фасо отказалась утвердить нового посла Франции

Власти Буркина-Фасо отказались утвердить назначение нового посла в стране Францией. Об этом в среду, 25 августа, сообщила газета Monde со ссылкой на источники.

«Военные у власти в Уагадугу (столице Буркина-Фасо – ред.)... отказались в последние недели дать свое согласие на назначение нового французского посла в стране», – говорится в материале издания.

Накануне эта же газета со ссылкой на источники сообщила, что Министерство иностранных дел Буркина-Фасо потребовало заменить посла Франции Люка Аллада. В январе 2022 года в стране произошел военный переворот, в результате которого был свергнут президент Рок Марк Кристиан Каборе.

По данным газеты, новым послом Франции в государстве должен был стать 45-летний заместитель директора отдела по политическим делам МИДа Франции Мохамед Буабдалла. Отмечается, что Франции придется предложить другую кандидатуру.

7 августа агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на заявление МИДа Франции сообщило, что страна приостанавливает финансовую поддержку Буркина-Фасо после угрозы ее властей выйти из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Ранее лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре рассказал в интервью РИА Новости, что закрытие французских СМИ в стране связано с пропагандистской деятельностью прессы и манипуляциями. В стране были закрыты и временно приостановлены радиостанция RFI, телеканалы France 24 и LCI.