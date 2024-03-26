СМИ: Данилова уволили из-за конфликта с Ермаком, СНБО возглавил человек главы офиса президента

Издание считает увольнение Данилова «технической заменой», поскольку еще с начала спецоперации секретарь СНБО перестал серьезно влиять на политические процессы.

При этом Данилов оставался публичной фигурой и щедро давал комментарии. Неуместные и неумные шутки в выступлениях и привели его к отставке. Данилов нецензурно высказался о китайском спецпредставители Ли Хуэе, а после теракта в «Крокус Сити Холле» обещал России «почаще устраивать такое веселье».

Занявший место Данилова Александр Литвиненко является человеком Ермака, отмечает «Страна.ua». В этом плане его назначение выглядит показательным с точки зрения расклада в окружении Зеленского.

Сегодня Владимир Зеленский отправил в отставку главу СНБО Алексея Данилова, а на его место руководителя Службы внешней разведки Александра Литвиненко.