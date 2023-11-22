СМИ: Финляндия оставит один пункт пропуска на границе с Россией

Кабинет министров Финляндии намерен закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме самого северного. Об этом в среду, 22 ноября, сообщило издание Helsingin Sanomat.

По информации источника, власти страны объявят о своем решении в ближайшее время. Речь идет о пункте пропуска «Райя-Йосепи», расположенном в Мурманской области.

На границе между Россией и Финляндией есть несколько пунктов пропуска, включая автомобильные, железнодорожные и пешеходные. 18 ноября Финляндия объявила о закрытии четырех КПП на границе с РФ – «Ваалимаа» (Торфяновка), «Нуйямаа» (Брусничное), «Ниирала» (Тохмаярви) и «Иматра» (Светогорск).

Сейчас работают следующие КПП на границе с Финляндией и Россией – «Келлоселькя» (Салла) в Мурманской области, «Куусамо» (Суоперя) и «Вартиус» (Люття) в Республике Карелия.

Власти Финляндии, введя такие ограничения до 2024 года, объяснили это потоком мигрантов из Сирии, Ирака, Йемена и других стран Ближнего Востока, которые пересекают границу со стороны России.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя такие шаги, назвала обвинения финской стороны в том, что РФ намеренно создает миграционную проблему для Финляндии, «необоснованными».