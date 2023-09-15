СМИ: генерал Суровикин находится в Алжире вместе с делегацией Минобороны РФ

Генерал армии Сергей Суровикин сейчас находится в Алжире вместе с делегацией Министерства обороны России, сообщил источник « Коммерсанта », близкий к военачальнику.

«Очевидно, что к Суровикину сохраняется доверие на самом высоком уровне и не исключено, что поездка генерала может быть связана с его возможным назначением на должность, которая будет иметь отношение к работе в восточном направлении», – сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появились фотографии генерала Суровикина из Алжира. Источники отмечали, что он будет курировать африканское направление в Минобороны РФ.

В мае 2023 года глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Суровикин будет выступать каналом коммуникаций между оборонным ведомством и «вагнеровцами» в вопросе поставок боеприпасов в зону проведения специальной военной операции на Украине.

23 июня Пригожин объявил о начале «марша справедливости», который фактически стал попыткой военного переворота в РФ. Тогда бойцы ЧВК заняли штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону, а сам Пригожин объявил о начале выдвижения колонн с военной техникой на Москву.

Тогда же Суровикин записал видеообращение в адрес Пригожина и ЧВК с требованием прекратить попытку военного переворота. После этого генерал армии пропал из информационного пространства.

Пригожин погиб в результате авиакатастрофы, произошедшей в Тверской области 23 августа. Его бизнес-джет Embraer Legacy 600 упал в поле. Все 10 членов экипажа, в том числе Пригожин, погибли.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин назначил Суровикина командующим Объединенной группировкой российских войск в СВО на Украине, а в январе 2021 года он был снят с этой должности и назначен заместителем командующего Валерия Герасимова.

В августе СМИ сообщили, что Суровикин отправлен в отставку с поста командующего ВКС РФ. Эту должность он занимал с 2017 года.

Суровикину 56 лет. В 2017 году он получил звание Героя России. В этом же году ЧВК «Вагнер» наградила его званием почетного члена группировки. В 2021 года стал генералом армии, в 2022 – героем ЛНР. В 2017 году Суровикин также несколько месяцев руководил группировкой ВС РФ в Сирии.