Спикер парламента Ливана и лидер шиитской партии "Амаль" Набих Берри подтвердил готовность ливанских властей добиться немедленного прекращения огня с Израилем и развернуть ливанскую армию в районах, контролируемых движением "Хезболлах" на южной границе страны. Об этом Берри сообщил в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает телеканал LBC.

В ходе разговора стороны обсудили текущую ситуацию в Ливане, а также политические усилия, направленные на прекращение израильских атак. Берри подчеркнул официальную позицию Ливана: призыв к немедленному прекращению огня и выполнение резолюции ООН 1701. Согласно ней ливанская армия должна быть развернута до международно признанной границы с Израилем.

Кроме того, обсуждались усилия Франции по созыву международной конференции для решения гуманитарного кризиса, возникшего в Ливане вследствие перемещения более 1,2 миллиона человек из пострадавших регионов.

Берри выразил благодарность Франции и президенту Макрону за поддержку Ливана в условиях текущего конфликта.

Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные удары, жертвами которых стали более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения. Отмечается, что более миллиона человек стали беженцами.

Несмотря на потери, включая высокопоставленных командиров, "Хезболлах" продолжает вести наземные бои и ракетные обстрелы израильской территории. Целью израильской военной кампании является создание безопасных условий для возвращения 60 тысяч эвакуированных жителей северных регионов страны, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" в поддержку палестинского движения ХАМАС год назад.

Напомню, ранее Германия запретила военным участвовать в международных мероприятиях с участием российских и белорусских солдат