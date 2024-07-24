Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский отказался раскрыть свежие данные о потерях украинской стороны из-за страха перед Россией, сообщают РИА Новости со ссылкой на газету Guardian.

В западном издании заявили, что Сырский во время интервью не назвал актуальные данные о потерях украинской стороны, так как опасается, что ими может воспользоваться Россия.

Согласно последней информации, с февраля 2022 года погибло около 31 тыс. бойцов ВСУ. Такую статистику озвучил лидер Украины Владимир Зеленский. Однако его слова раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сказав, что такая цифра является очевидной ложью, понятной каждому жителю Украины.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные освободили Ивано-Дарьевку в ДНР. В ходе борьбы было уничтожено несколько видов оружия производства США.