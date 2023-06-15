СМИ: главу украинской разведки Буданова ранили во время российского удара по зданию его ведомства

Глава украинской военной разведки Кирилла Буданова был ранен во время российского удара по зданию его ведомства, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник. По его данным, это произошло 29 мая. Ракета попала в соседний с Будановым кабинет.

Агентство отмечает, что Буданов сейчас находится в тяжелом состоянии. По информации источника, после удара главу украинской разведки вывезли на вертолете на военную базу, которая находится в польском городе Жешув. Оттуда Буданова уже забрал эвакуационный борт США, который доставил его в ФРГ.

Отмечается, что данные об этом перелете зафиксировал сервис Flightradar. На данный момент руководитель украинской разведки находится в госпитале в Берлине.

5 июня украинские СМИ сообщили, что Буданов умер в результате ракетного удара, однако эту информацию опроверг Центр противодействия дезинформации Украины.

Ранее мы сообщали, что депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов получил ранение в результате атак ВСУ на Запорожскую область. В украинских СМИ утверждали, что соратник глава Чечен Рамзана Кадырова погиб. Однако позже эту информацию опровергли депутата ГД РФ Вячеслав Володин и Андрей Картаполов. Вечером 14 июня Кадыров выложил видео с Делимхановым, а сам он ранее сделал официальное заявление после якобы своей гибели.