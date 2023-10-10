СМИ: ХАМАС год готовился к операции в Израиле

Палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа ХАМАС, сообщило, что готовило операцию в Израиле в течение года.

Об этом со ссылкой на члена руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака сообщило агентство Associated Press 9 октября.

Рано утром 7 октября ХАМАС атаковал территорию Израиля, выпустив по государству от 2,5 до 5 тысяч ракет. Боевики движения захватили заложников, вторгнувшись из сектора Газа в Израиль, уничтожив израильских военных и прорвав заграждения.

Боевики ХАМАС проникли на фестиваль электронный музыки, который проходил в пустыне недалеко от границы с Газой. В результате этого вторжения около 260 человек погибли. Представители радикальной группировки взяли в плен женщин.

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов накануне сообщил, что из-за обострения палестино-израильского конфликта погиб один гражданин России. Ранее газета Politico сообщило, что в плену у боевиков ХАМАС находятся граждане России, Китая и США.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что по меньшей мере 11 граждан США погибли из-за конфликта между Палестиной и Израилем. На данный момент известно о гибели более 800 мирных жителей, а также о 130 граждан, взятых в плен боевиками.