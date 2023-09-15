СМИ: Игоря Николаева перевели в реанимацию

Советский и российский музыкант, композитор Игорь Николаев был переведен в реанимацию, сообщил в пятницу, 15 сентября, канал Mash.

По данным источника, у певца обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта по результатам ЭКГ. Сейчас врачи пытаются стабилизировать его состояние.

Отмечается, что у 63-летнего Николаева нарушена работа сердца: ритм то учащается, то становится реже. По данным Mash, композитор находится в сознании и принимает седативные препараты, но в его палату никого не пускают, в том числе близких родственников.

В 2021-м году Николаев перенес инфаркт, после чего у исполнителя начались проблемы со здоровьем. В 2001-м году певец стал заслуженным деятелем искусств, а в 2019-м – получил звание народного артиста РФ.

Его авторству принадлежат такие хиты как «Малиновое вино», «Мельница», «Выпьем за любовь», «Такси, такси». Он также исполнил ставшую известной песню вместе с Наташей Королевой «Дельфин и русалка».