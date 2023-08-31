СМИ: истребители F-16 навредят Украине

Истребители F-16 могут навредить ВСУ, поскольку базы с этими самолетами станут законной целью для ВС РФ. Об этом в четверг, 31 августа, сообщила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

«Вместе с истребителями украинцы получают мощное оружие. Соответственно, базы F-16 становятся приоритетными целями для армии России, что также ставит под угрозу жизнь пилотов и обслуживающего персонала», – говорится в материале издания.

Также издание отмечает, что украинские солдаты вряд ли смогут обеспечить обслуживание истребителей с начала их поступления на Украину. Именно поэтому, пишет газета, понадобится присутствие военных НАТО. По мнению автора статьи, такие меры могут привести к усугублению конфликта, о чем пожалеет президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Киеву истребители F-16, но после того, как украинские летчики пройдут подготовку. По данным агентства Reuters, в Дании уже начали тренироваться украинские летчики. На базе Скридструпе занятия проходят восемь пилотов. Еще 65 бойцов ВСУ прибыли для обучения по эксплуатации.

F-16 – это американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, разработанный в 1974 году компанией General Dynamics. Самолеты начали эксплуатировать в 1978 году. Самолеты также состоят на вооружении Израиля, Тайваня, Турции и Южной Кореи.