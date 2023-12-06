СМИ: Италия вышла из китайской инициативы «Один пояс, один путь»

Италия приняла решение выйти из китайской инициативы «Один пояс, один путь», сообщила итальянская газета Corriere della Sera . Издание отмечает, что соответствующую ноту Рим передал по дипломатическим каналам властям КНР.

По данным газеты, решение о выходе из инициативы появилось после недельных «конфиденциальных переговоров и некоторого дипломатического непонимания». В связи с достигнутыми договоренностями об этом шаге официально на сообщалось. Вместе с этим, пишет издание, власти Италии подтвердили намерение сохранить и укрепить стратегическое партнерство с Пекином, которое продолжается на протяжении более десяти лет.

Итальянская газета подчеркнула, что Италия была единственной страной из «Больной семерки», которая присоединилась к китайской инициативе «Один пояс, один путь», невзирая на многие негативные последствия, которые могли возникнуть из-за этого сотрудничества.

«Один пояс, один путь» – это инициатива КНР, которая заключается в объединении проектов «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века», выдвинутую в 2013 году.

Президент России Владимир Путин 18 октября принял участие в форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь», который проходил в Пекине. Российский лидер в рамках этого мероприятия встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, а также обсудили политическую обстановку в мире.