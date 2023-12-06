СМИ: Италия вышла из китайской инициативы «Один пояс, один путь»
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Италия приняла решение выйти из китайской инициативы «Один пояс, один путь», сообщила итальянская газета Corriere della Sera. Издание отмечает, что соответствующую ноту Рим передал по дипломатическим каналам властям КНР.
По данным газеты, решение о выходе из инициативы появилось после недельных «конфиденциальных переговоров и некоторого дипломатического непонимания». В связи с достигнутыми договоренностями об этом шаге официально на сообщалось. Вместе с этим, пишет издание, власти Италии подтвердили намерение сохранить и укрепить стратегическое партнерство с Пекином, которое продолжается на протяжении более десяти лет.
Итальянская газета подчеркнула, что Италия была единственной страной из «Больной семерки», которая присоединилась к китайской инициативе «Один пояс, один путь», невзирая на многие негативные последствия, которые могли возникнуть из-за этого сотрудничества.
«Один пояс, один путь» – это инициатива КНР, которая заключается в объединении проектов «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века», выдвинутую в 2013 году.
Президент России Владимир Путин 18 октября принял участие в форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь», который проходил в Пекине. Российский лидер в рамках этого мероприятия встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, а также обсудили политическую обстановку в мире.