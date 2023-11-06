СМИ: Израиль будет наказывать граждан за чтение информационных материалов ХАМАС

Кнессет (парламент Израиля) одобрил во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому граждане могут получит тюремный срок за интерес к информационным материалам палестинской группировки ХАМАС и террористической организации «Исламское государство»*.

Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщает портал Ynet. Отмечается, что срок тюремного заключения может доходить до года.

Палестино-израильский конфликт продолжается с 7 октября. Он обострился после того, как боевики ХАМАС выпустили по израильской территории из сектора Газа до пяти тысяч ракет, а также вторглись в южную часть Израиля, откуда они в заложники взяли до 250 человек, среди которых есть граждане других стран.

27 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении наземной операции в секторе Газа. Каждый день по анклаву наносятся удары. Накануне в ЦАХАЛ сообщили о взятии столицы – Газы, в кольцо.

В ЦАХАЛ ранее сообщили о гибели 30 израильских солдат, которые участвовали в наземной операции. Также в оборонном ведомстве рассказали о ликвидации боевика ХАМАС, который стал организатором атаки на Израиль.

*организация признана террористической и запрещена на территории РФ