СМИ: Израиль договорился с ХАМАС об обмене части заложников

Израиль договорился с палестинской радикальной группировкой ХАМАС, с которым он продолжает вести конфликт в секторе Газа, об обмене части заложников. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщил телеканал al Arabiya со ссылкой на источники.

Отмечается, что стороны достигли договоренности об обмене палестинских женщин и детей, задержанных израильскими военными, на сто заложниц, находящихся у ХАМАС.

Больше месяца продолжается конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и ХАМАС. Он начался 7 октября, когда боевики группировки выпустили из сектора Газа по израильским городам до 5 тысяч ракет, а также вторглись в южную часть государства, откуда в заложники забрали более 200 человек.

Как ранее сообщали в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в плену в секторе Газа находятся около 240 человек. Командование армией отмечало, что хамасовцы используют людей в качестве живого щита.

Ранее резонанс вызвала история с гражданкой Германии Шани Лук (также имеет гражданство Израиля) Шани Лук, которую боевики ХАМАС похитили в первый день обострения конфликта. На кадрах, которые в этот день распространись в СМИ видно, как бандиты везут девушку в автомобиле.

На видео можно заметить, как Шани получила травмы ног. 30 октября мама девушка сообщила, что дочери больше нет. Позже Израиль подтвердил, что Шани мертва – сообщалось, что ее казнили.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает набирать обороты: Израиль усиливает бомбардировки сектора Газа и ведет наземную наступательную операцию. На фоне происходящего неизвестным остается одно — что же будет с жителями территории, которую штурмует ЦАХАЛ. Разбираемся в нашем материале.