СМИ: Израиль не начнет наземную операцию в секторе Газа до конца визита Байдена

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не начнет наземную операцию в секторе Газа до завершения визита президента США Джо Байдена, сообщает немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники.

По их данным, американский лидер посетит Израиль в знак солидарности 18 октября.

«Практически исключено, что Израиль будет провоцировать Байдена во время его визита, задействовав наземные силы», – говорится в материале издания.

7 октября палестино-израильский конфликт впервые за 50 лет обострился и стал причиной тысячей смертей среди палестинского и израильского народа. В этот день боевики радикального движения ХАМАС атаковали Израиль из сектора Газа, выпустив по его территории от 2,5 по 5 тысяч ракет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о введении в стране военного положения. Также в ряды израильской армии были призваны резервисты – всего власти заявляли о необходимости призвать 300 тысяч человек.