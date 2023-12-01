СМИ: израильские спецслужбы намерены ликвидировать лидеров ХАМАС по всему миру

Спецслужбы Израиля планируют ликвидировать лидеров палестинской группировки ХАМАС по всему миру, пишет издание The Wall Street Journal . Отмечается, что такая операция запланирована по окончанию боевых действий в секторе Газа.

«Израильские спецслужбы готовятся убивать руководителей ХАМАС по всему миру, когда война в секторе Газа закончится, создавая условия для многолетней кампании по поиску боевиков, ответственных за массовые убийства 7 октября», – говорится в материале газеты.

По информации источника, на данный момент израильская разведка разрабатывает план по выслеживанию хамасовцев в Турции, Катаре и Ливане. Кроме того, продолжается работа по выслеживанию и устранению лидеров движения в секторе Газа.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал приказ службе внешней разведки «Моссад» действовать против руководителей ХАМАС по всему миру.

Почти три месяца между ХАМАС и Израилем продолжается противостояние. Обострение конфликта началось 7 октября после того, как боевики выпустили по Израилю от 2,5 до 5 тысяч крылатых ракет, а также вторглись через южную границу из сектора Газа в государство, откуда в заложники были взяты до 250 человек.

27 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о переходе к новому этапу ведения боевых действий, что стало началом ранее анонсированной наземной операции в палестинском анклаве.

1 декабря Израиль сообщил о прекращении режима перемирия и о продолжении боевых действий в секторе Газа.