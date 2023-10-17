СМИ: израильтяне начали получать угрозы в мессенджерах

По данным источника, угрожающие СМС приходят на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Только 17 октября зафиксировали несколько десятков таких случаев. Израильтян призывают сообщать о подозрительных сообщениях в национальный директорат по кибербезопасности.

Сотрудники правоохранительных органов также подключились к расследованию таких инцидентов.

7 октября боевики ХАМАС, которым принадлежит власть в палестинском анклаве сектор Газа, выпустили по Израилю от 2,5 до 5 тысяч ракет. Израиль в ответ на эту агрессию заявил о полномасштабных атаках на Газу, а также о намерении провести наземную операцию по ликвидации хамасовцев. О том, когда именно она будет совершена, не сообщалось.

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