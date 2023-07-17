СМИ: Южная Корея не будет предоставлять Украине летальное оружие

Позиция южнокорейских властей относительно поставок летального оружия Украине остается неизменной. Непосредственно Киеву вооружение поставляться не будет, сообщает Ренхап.

Агентство ссылается на представителя Минобороны Чон Ха Гю.

На днях Украину посетил президент Южной Кореи Юн Сок Ель. По итогам визита корейский лидер заявил, что Сеул выделит Киеву помощь в размере $150 млн. Пакеты помощи затрагивают гуманитарную сферу и восстановление экономики.

В частности, Украина попросила южнокорейский бизнес инвестировать в производство аккумуляторов и электромобилей.