СМИ: киевские студенты устроили протест из-за неотапливаемых аудиторий

По данным источника, студенты требуют от руководства университета перевести их на дистанционное обучение.

«К примеру, в 8 корпусе университета, как утверждают студенты, температура в здании опустилась до 1 градуса», – говорится в сообщении издания.

По данным украинского гидрометцентра, температура воздуха в Киеве 20 ноября варьируется от 1 до -3 градусов по Цельсию.

Власти Украины, в том числе президент Владимир Зеленский, ранее неоднократно заявлял, что предстоящая зима в стране будет холодной и тяжелой для энергетической системы. Также украинский лидер сообщал, что Киев должен быть готов к увеличению атак со стороны России.

ВС РФ начали наносить удары по критической инфраструктуре Украины в ответ на теракты, которые ВСУ устраивали на территории России.

8 октября 2022 года была организована атака на Крымский мост, в результате которой объект был поврежден. Также погибли люди. Ответственность за этот теракт на себя взяла Украина.

10 октября 2022 года Россия объявила о начале атак по критической инфраструктуре соседнего государства. Как заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, такие меры направлены на истощение украинской армии, а также снижение ее военного потенциала.