СМИ: киевские студенты устроили протест из-за неотапливаемых аудиторий
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Учащиеся Национального авиационного университета (НАУ) в Киеве организовали митинг возле здания ректората из-за неотапливаемых аудиторий, сообщило в понедельник, 20 ноября, украинское издание Klymenko Time.
По данным источника, студенты требуют от руководства университета перевести их на дистанционное обучение.
«К примеру, в 8 корпусе университета, как утверждают студенты, температура в здании опустилась до 1 градуса», – говорится в сообщении издания.
По данным украинского гидрометцентра, температура воздуха в Киеве 20 ноября варьируется от 1 до -3 градусов по Цельсию.
Власти Украины, в том числе президент Владимир Зеленский, ранее неоднократно заявлял, что предстоящая зима в стране будет холодной и тяжелой для энергетической системы. Также украинский лидер сообщал, что Киев должен быть готов к увеличению атак со стороны России.
ВС РФ начали наносить удары по критической инфраструктуре Украины в ответ на теракты, которые ВСУ устраивали на территории России.
8 октября 2022 года была организована атака на Крымский мост, в результате которой объект был поврежден. Также погибли люди. Ответственность за этот теракт на себя взяла Украина.
10 октября 2022 года Россия объявила о начале атак по критической инфраструктуре соседнего государства. Как заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, такие меры направлены на истощение украинской армии, а также снижение ее военного потенциала.