Китай может стать следующей целью НАТО, если альянс добьется успехов на Украине в нынешнем конфликте. Об этом пишет эксперт Пьеро Бевилаква в статье для итальянской газеты IL Fatto Quotidiano .

«Если НАТО победит, мира не будет – начнется новая, более масштабная и катастрофическая битва против Китая, против десятков больших и малых стран, ищущих свой собственный путь, против самого хода мировой истории», – отмечает Бевилаква.

По его мнению, необходимым условием прекращения всех войн является поражение Запада. Бевилаква отмечает, что при таком сценарии Европейский Союз снова обретет самостоятельность, а его руководители вспомнят о проекте мирного существования и нормализации международных отношений.

По словам эксперта, США выбирают агрессивную внешнюю политику вместо того, чтобы «открыть новую страницу в мировой истории», используя свое богатство, культурную мощь и технологические инновации.

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин к одним из ее главных целей отнес денацификацию, демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР.

Также российский лидер предостерег другие страны от вмешательства на Украину. Как отмечал Путин, Россия в этом случае предпримет соответствующие шаги.

Несмотря на то, что НАТО официально не вмешивались в конфликт на Украине, страны блока продолжают бесконтрольно поставлять на ее территорию оружие и технику. Путин неоднократно заявлял, что западное вооружение будет становиться законной целью для ВС РФ. Ранее МИД РФ уже направлял ноту протеста западным государствам, которые передают ВСУ свое оружие, однако никакой реакции от них последовало.