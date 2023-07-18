СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии

Северная Корея запустила, предположительно, баллистическую. Об этом со ссылкой на береговую охрану Японии сообщило издание Kyodo. По его данным, ракета уже упала.

Береговая охрана страны предупредила рыболовецкие суда о необходимости соблюдать бдительность – в случае обнаружения обломков к ним нельзя приближаться.

По информации южнокорейского агентства Yonhap, КНДР запустили ракету в сторону Японского моря.

12 июля служба безопасности на море Японии также сообщила, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты. Тогда пуск стал 12 в 2023 году и первым – в июле.

15 июня Северная Корея совершила еще один запуск баллистический ракеты в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

В конце марта КНДР провела испытания двух тактических баллистических ракет класса «земля-земля» для проверки ядерного заряда в воздухе. Кроме того, в марте Северная Корея испытала подводный ядерный беспилотник.

Периодически японские и южнокорейские СМИ сообщают об испытаниях, которые проводит КНДР. Северная Корея испытывает баллистические ракеты, которые направляет в сторону Японского моря.