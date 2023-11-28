СМИ: Конгресс США одобрит помощь Украине к Рождеству

Ранее глава спецкомитета по разведке Палаты представителей США Майкл Тернер 27 ноября проинформировал, что Израиль, равно как и Украина, не получат новой помощи от Вашингтона минимум до конца уходящего года.

Однако спикер Палаты представителей страны Майкл Джонсон заявил, что американский Конгресс США все же одобрит предоставление дополнительной финансовой помощи Украине. Правда, произойдет это не раньше Рождества.

«Мы понимаем необходимость оказания помощи Украине», — передает слова Джонсона украинское издание «Страна.ua».

В продолжение темы Джонсон подчеркнул, что во главе угла для США в настоящее время является помощь Израилю. Поддержка же Украины — «еще один приоритет», но на настолько первостепенный, как урегулирование ближневосточного кризиса, добавил он.