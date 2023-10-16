СМИ: критика Нетаньяху со стороны Трампа влияет на его предвыборную кампанию

Экс-президента США Дональда Трампа упрекают за критические высказывания в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет газета Financial Times . Как отмечает издание, это может повлиять на президентскую кампанию политика.

В интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что израильский министр был недостаточно подготовлен к атаке со стороны палестинского движения ХАМАС. Он также отметил, что во время его президенства хамасовцы никогда бы не атаковали Израиль.

«Дональд Трамп сталкивается с яростными упреками со стороны представителей всего политического спектра США за критику Биньямина Нетаньяху после атак ХАМАСА, и это может повлиять на его кампанию по избранию на новый срок в Белом доме в 2024 году», – говорится в материале.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после того, как палестинское исламистское радикальное движение ХАМАС выпустило по Израилю до пяти тысяч ракет из сектора Газа. В ответ на это Тель-Авив объявил о намерении провести наземную операцию в регионе. Когда именно она начнется, неизвестно. По данным СМИ, израильские военные должны были приступить к действиям на прошедших выходных, однако этого не произошло из-за погодных условий – на Израиль обрушились ливни.

Трамп, который является республиканцем, объявил о том, что будет баллотироваться в президенты США. Выборы в стране запланированы на ноябрь 2024 года. В них также будет участвовать действующий глава государства Джо Байден, который представляет демократическую партию.