Обозреватель аргентинской газеты Pagina 12 Даниель Керсфельд считает, что Аргентине не нужно поддерживать Украину, поскольку другие страны Латинской Америки не хотят этого делать. Он также подчеркнул, что нынешнему руководству страны не стоит слушать украинского президента Владимира Зеленского.

Керсфельд считает, что главная цель Киева заключается в поиске поддержки со стороны стран Глобального Юга. Журналист отметил, что украинским дипломатам не удалось добиться успешной коммуникации со странами Южной Америки.

«Даже после нескольких попыток «проповедь» украинского правительства против Москвы так и не смогла закрепиться в латиноамериканском контексте», – подчеркнул Керсфельд.

По мнению автора, даже помощь США не способна помочь Украине завоевать расположение латиноамериканских политиков. Как отметил журналист, лидеры стран Центральной и Южной Америки едины в своем отказе от вмешательства в украинский конфликт.

Керсфельд считает, что Зеленский направляется в Аргентину с одной целью – найти очередного «союзника». Журналист обратился к нынешнему президенту страны Хавьеру Милею с просьбой не слушать Зеленского, даже если налаженный контакт с Киевом поможет Буэнос-Айрес в отношениях с США.

Ранее Зеленский пообещал посетить инаугурацию Милея, которая пройдет 10 декабря. На нее пригласили представителей России. РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ сообщили, что представители России будут участвовать в мероприятии, но кто именно его посетит, не уточнили.

В ноябре новым президентом Аргентины стал 53-летний Милей, представляющий партию-либертарианцев. После победы на выборах Милей провел телефонный разговор с Зеленским и предложил ему принять у себя в стране конференцию по Украине.