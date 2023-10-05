СМИ: лидер оппозиционной партии АдГ продолжает находиться в больнице после покушения

Сопредседатель партии «Альтернатива» для Германии» Тино Хрупалла все еще находится в палате интенсивной терапии после того, как на него было совершено покушение, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на пресс-службу организации.

Предполагается, что во время нападения политику могли сделать инъекцию. Врачи проводят необходимые анализы.

Накануне Хрупалла был госпитализирован после того, как на него напали двое мужчин во время предвыборного мероприятия в Ингольштадте (Бавария).

Ранее сообщалось об угрозах другому сопредседателю АдГ Алисе Вайдель. В настоящее время она и члены ее семьи находятся под охраной спецслужб.

По данным опросов, «Альтернатива для Германии» стремительно набирает популярность. С показателями 18-23% АдГ обходит каждую из отдельно взятых партий правящей коалиции. Противники партии называют ее пророссийской, так как АдГ выступает за мирные переговоры по Украине и выступает за ограничение притока украинских мигрантов.