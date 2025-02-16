СМИ: мнение Трампа может изменить ход дела против принца Гарри в США

Британского принца Гарри собираются судить, если подтвердится, что он солгал о неупотреблении наркотических веществ в США. При этом судебные разбирательства может поддержать американский президент Дональд Трамп, сообщает The Daily Mail.

Принцу Гарри грозят уголовное преследование и судебные разбирательства из-за информации о наркотиках. Такие сведения британец указал в заявлении на американскую визу. За такие нарушения по закону предусмотрено до пяти лет тюрьмы, крупный штраф или депортация.

«Трамп убежден, что принцу Гарри грозит уголовное преследование, если будет установлено, что он солгал об употреблении запрещенных веществ в заявлении на визу», — утверждается в публикации.

Тем не менее обозреватели напомнили, что Дональд Трамп высказывался о ситуации с принцем Гарри. Республиканец опроверг, что собирается способствовать депортации известного приезжего, а вдобавок к этому посочувствовал ему из-за супруги Меган Маркл, которую считает «ужасной».