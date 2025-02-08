Трамп резко высказался о депортации принца Гарри и его жены из США

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет планов выгонять из США британского принца Гарри и его жену Меган Маркл. Об этом пишет The New York Post.

Республиканец заявил, что оставит в покое принца Гарри, который проживает в США с супругой Меган Маркл. Как признался Трамп, ему жалко выходца королевской британской семьи так ему «и так хватает проблем с женой». Политик не скрыл, что считает Маркл «ужасной».

Напомним, что ряд СМИ предположили, что принца Гарри могли выдворить из США, так как он якобы скрыл информацию при подаче заявления на американскую визу. Также его заподозрили в употреблении наркотиков в 2024 году. Впрочем, новости так и не получили подтверждения.

Принц Гарри женат на американской актрисе Меган Маркл с 2018 года. В 2019-м она родила мужу сына Арчи, через два года у них в семье появилась дочь Лилибет. В 2020 году пара отказалась от королевских обязанностей и титулов, переехав в Канаду, а затем в США.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл вышла в свет в новом образе и без принца Гарри.