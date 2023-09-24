СМИ: мужчина умер из-за быка на фестивале в Испании

В Испании мужчина скончался из-за столкновения с быком, сообщила в воскресенье, 24 сентября, газета ABC .

По данным издания, инцидент произошел в испанском автономном сообществе Валенсия 23 сентября. Бык проткнул 61-летнего мужчину рогом во время забега в муниципалитете Ла-Побла-де-Фарнальс. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, несмотря на экстренное хирургическое вмешательство.

«Мужчина скончался от ударов рогами быка на народных гуляниях в Валенсии», – говорится в сообщении издания.

Также ABC отмечает, что незадолго до этого трагичного случая еще один мужчина также был ранен от столкновения с быком. Рога животного вонзились в его ногу. Состояние пострадавшего оценивается как стабильное. В обоих случае быки подняли мужчин на рога.

Bous al carrer («Быки на улице») – это испанская традиция с участием быков, в рамках которой животные выпускаются на улицу города выпускают на улицы города. Обычно такой забег проходит перед корридой.

Во время проведения мероприятия на улицах устанавливаются специальные ограждения, через которые участники должны перепрыгивать. В СМИ регулярно появляется информация о повреждениях или летальных случаях во время проведения таких забегов.