СМИ: На Украине начали блокировать банковские карты за неявку в военкомат

Украинским военнообязанным гражданам, которые не явились в военный комиссариат, начали блокировать банковские карты, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Информационный портал ссылается на украинского адвоката Владимира Крекотню, который и сообщил о таких нововведениях. Как он объяснил, блокировка касается тех граждан, которые не уплатили штраф по постановлению об административной ответственности за неявку в военкомат по повестке. Крекотня назвал эти действия незаконными, поскольку о наличии повестки человек может и не знать.

«Это постановление будет незаконным, поскольку вынесено в отсутствии доказательств нарушения, а также с нарушением права на защиту лица, привлекаемого к административной ответственности», – сказал Крекотня.

Как отмечает издание, официального подтверждения такой практики не было.

Военное положение на Украине действует с 24 февраля 2022 года. С этого дня в стране объявлена и всеобщая мобилизация.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию, главными целями которой являются денацификация и демилитаризация Украины. В сентябре 2022 года частью России стали территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее появилась информация о том, что с 1 октября на Украине на обязательный воинской учет должны становиться женщины-медики, а также женщины, имеющие образование фармацевта.