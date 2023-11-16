СМИ: на Украине против Арестовича* возбудили новое уголовное дело

Национальная полиция Украины возбудила новое уголовное дело в отношении экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича*. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщило украинское издание «Бабель».

«Полиция открыла уголовное производство в отношении Алексея Арестовича*», – говорится в материале издания.

В октябре 2023 года депутат украинского парламента Инна Совсун сообщила, что против бывшего советника президента Украины Владимира Зеленского – Арестовича*, возбуждено уголовное дело по статье «Распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости».

По данным издания, на этот раз с коллективным заявлением против Арестовича* в полицию обратились порядка 40 украинских депутатов. Его обвиняют в заведомо ложном сообщении об уголовном правонарушении. Экс-советнику президента грозит до двух лет лишения свободы.

Как отмечает украинский источник, преследование Арестовича* началось после его конфликта с депутатом Верховной рады Натальей Пипой. В июне 2023 года она подала заявление в полицию на молодого человека, исполнявшего песни советского рок-музыканта и основателя группы «Кино» Виктора Цоя. В защиту парня выступил Арестович*, который обвинил Пипу в разжигании розни.

Арестович* являлся внештатным советником офиса президента с 1 декабря 2022 года по 17 января 2023. Он самостоятельно подал заявление об отставке.

*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов